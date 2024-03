Bombendrohung gegen Grazer Disco: Lokal geräumt

Es hätte eine lange Partynacht werden sollen, doch eine Bombendrohung beendete die „Zwei-Euro-Party“ in einer Großraumdisco in der Grazer Triester Straße frühzeitig. Gegen 0.20 Uhr gelangte ein Anruf beim Roten Kreuz ein: „Der Anrufer hat explizit gesagt, dass er eine Bombe in der Diskothek platziert hat“, erklärt Polizeisprecher Michael Martinelli.