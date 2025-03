Wie Wertschätzung im Job zum Glücks-Boost wird

Wer im Job glücklich ist, arbeitet effizienter und denkt weniger an einen Wechsel – welchen Beitrag dazu Führungskräfte leisten können, verraten Sabine Reichsthaler und Judith Guserl. Mit den Gründern des Glückscampus namens Kopfgarten in Linz sprachen wir anlässlich des Welttags des Glücks am 20. März.