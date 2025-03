Derby-Boykott: Wirbel um Koller-Klub Al-Ahly

Der ehemalige österreichische Fußball-Teamchef Marcel Koller findet sich in Ägypten mitten in einem Wirbel wieder. Sein Klub Al-Ahly trat am Dienstag nicht zum Kairoer Derby gegen Zamalek an. Am Nachmittag hatte Al-Ahly angekündigt, nicht spielen zu wollen, wenn die Partie nicht von einem ausländischen Schiedsrichterteam geleitet werde. Al-Ahly hatte das jedoch vor allem von der Liga gefordert. Die Liga wies diese Forderung jedoch zurück.