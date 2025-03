Alkoholisierter mit Messer rastete aus

Zu einem wilden Streit samt Polizeieinsatz ist es – wie jetzt erst bekannt wurde – am Rosenmontag in der Gemeinde Kohfidisch gekommen. Im Zuge des närrischen Faschingstreibens hatten sich an dem Tag viele Feiernde aus der Ortschaft in guter Laune beim örtlichen Feuerwehrhaus getroffen. Das fröhliche Beisammensein zum Faschingsausklang fand jedoch gegen 15.30 Uhr ein jähes Ende.