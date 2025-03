Europameisterin von Selbstzweifeln geplagt

Für Österreichs Skibergsteiger steht am Wochenende der Heim-Weltcup in Schladming an. Auch Aushängeschild Sarah Dreier freut sich bereits auf die Bewerbe. Die Salzburgerin war zu Beginn des Jahres länger krank und sprach mit der „Krone“ offen über ihre Selbstzweifel. Zuletzt konnte sie aber mit WM-Bronze überzeugen.