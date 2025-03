Raser-Duo liefert sich irre Flucht vor Polizei

18-Jähriger in Wohnung festgenommen

Während der 19-Jährige in Polizeigewahrsam landete, konnte der zweite Verdächtige (18) zunächst flüchten. Doch lange währte seine Freiheit nicht: Ermittler spürten ihn in seiner Wohnung in Floridsdorf auf und nahmen ihn fest. Die Anzeige hat es in sich: Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und zahlreiche Verkehrsdelikte.