Mehr als 500 Jahre alter Grenzstreit nicht vorbei

Präsentation in Volksschule

Alle Erkenntnisse aus den Nachforschungen und teils noch nicht veröffentlichte Landkarten präsentiert das Lehrerpaar am Samstag um 18 Uhr in der Volksschule Litzelsdorf – zusammengefasst in dem Buch „Von der Gyepű-Zone bis zur steirisch-burgenländischen Landesgrenze“. Bestellung um 35 € plus Versand per E-Mail unter office@bm-hochwarter.at möglich.