Kuriose Anreise! F1-Weltmeister in Klo eingesperrt

„Ich stecke seit 20 Minuten auf der Toilette fest und die Sicherheitsleute können mich nicht rausholen“, schrieb der Kanadier via Instagram. Ein Foto zeigte den 53-Jährigen in seiner misslichen Lage. „Die Toilettenspülung geht alle 30 Sekunden. Was für ein Spaß. Sehr beeindruckend.“