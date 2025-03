Nordische Bilanz: Von Träumern und Enttäuschten

Zurück ans Gymnasium

Mit seinen WM-Medaillen 14 und 15 reiste Stefan Kraft heim. „Sehr okay“ fand er seine Ausbeute unter dem Eindruck eines weniger gut verlaufenen Abschlussbewerbes. „Da bleibt eine gewisse Ratlosigkeit.“ Beeindruckt zeigte sich Langläufer Alexander Brandner. Der blieb in der Staffel und über 50 km ohne Medaille, hätte sich vor einem Jahr aber auch keinen WM-Start vorstellen können. „Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ Inzwischen ist der Alltag für den 32-Jährigen eingekehrt, übt er wieder seinen Trainerjob am Skigymnasium Saalfelden aus. Ganz nah dran an ihrer ersten WM-Medaille war Teresa Stadlober. „Es war eines meiner besten Klassisch-Rennen“, befand die Vierte über 10 km klassisch und war „unheimlich stolz“ auf ihre Leistung.