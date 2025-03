„Oma Daisy“ und der Kampf gegen KI-Betrüger

Legen Sie bei Zweifel immer sofort auf!

Und doch ist sich „Krone“-Cyberexperte Dr. Cornelius Granig sicher: „Auch mit dem Zielland Österreich nutzen Betrüger mehr Werkzeuge aus dem Bereich der KI, um besser an ihre Opfer heranzukommen.“ KI werde etwa verwendet, um „geeignete“ Opfer auszuwählen. Dann sei es leicht, Stimmen von Bekannten der oder des Angerufenen zu „klonen“, so Granig. Und zwar täuschend echt. Bei Identitätsdiebstahl und Schockanrufen, so der Cyberprofi, gehe es darum, Opfer schnell aus der Reserve zu locken. Er rät, bei Zweifeln aufzulegen und die vertraute Person, die angeblich am Telefon war, unter ihrer privaten Nummer zu kontaktieren. Meist wisse jene Person nicht, dass ihre Stimme für einen Betrugsversuch verwendet wurde.