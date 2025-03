Das sind die „Trends“ der dreisten Online-Gauner

Cyberkriminalität ist längst zu einer ernsthaften Bedrohung geworden. Die Betrüger werden in Zukunft aber noch aggressiver vorgehen als je zuvor. Dabei hilft ihnen auch die künstliche Intelligenz (KI), in immer rasanterem Tempo raffinierte Maschen auszuführen. Ein Experte weiß, vor welchen fünf „Betrugstrends“ wir uns in diesem Jahr besonders in Acht nehmen müssen.