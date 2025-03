Kofferleiche in Wien: Verdächtiger jetzt in U-Haft

Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten ist über den 28-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Als Grund führte die Haftrichterin Tatbegehungsgefahr an. Der österreichische Staatsbürger, der ein Bekannter des Opfers ist, zeigte sich zuvor nicht geständig.