Rätsel um Geisterauto auf Europark-Parkplatz

Blicke ins Innere des Wagens verraten viel Persönliches. Es scheint, als wäre der Besitzer nur schnell in den Europark einkaufen gegangen: Auf dem Rücksitz liegt ein aufgerissenes Paket. Eventuell hat der Halter gerade einen Online-Einkauf abgeholt oder wollte diesen retournieren. Am Beifahrersitz liegt ein Brillenetui, auf der Rückbank ein Kindersitz. Bekannt ist auch die noch vorhandene Nummerntafel des Wagens. Gemeldet ist das Fahrzeug demnach in Salzburg Stadt.