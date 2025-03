Paar von Zug getötet: Schwarze Serie geht weiter

Es ist nicht der erste derartige Unfall auf Bahngleisen in Niklasdorf. Es kamen bereits mehrere Personen ums Leben, tragischerweise vor allem junge Menschen, die am Heimweg von einer Disco in unmittelbarer Nähe eine Abkürzung über die Bahngleise nehmen wollten. So wurde etwa im Sommer 2023 ein 22-Jähriger von einem Zug erfasst und getötet.