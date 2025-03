Nach Faschingsfeier von Zug überfahren – zwei Tote

Die 59-jährige Steirerin und ihr 49-jähriger Begleiter besuchten am Samstag eine Faschingsfeier in Niklasdorf (Bezirk Leoben). Kurz nach 22 Uhr wollten sie die Bahngleise im Bereich des Bahnhofs in Richtung Bundesstraße queren, offensichtlich, um sich einen längeren Weg zu ersparen. Nach mehreren Unfällen in der Vergangenheit hat die ÖBB reagiert, und rund um den Bahnhof die Gleise mit einer Mauer gesichert.