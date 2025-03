Handball-Meister vor Bad Boys aus Ferlach gewarnt!

Wobei er sich zuletzt bei einem Blick ins Datencenter selbst erschrocken hatte. „Uns ist die harte Gangart in der Videoanalyse auch aufgefallen, sie spielen extrem kompromisslos“, sagt Vunjak, der als Gegenmittel folgendes ausruft: „Wir dürfen nicht statisch sein und müssen den Ball laufen lassen. So kommen wir in weniger 1:1-Situationen. Am wichtigsten ist aber eine stabile Deckung!“ Denn nur so könne man gegen die wilden Ferlacher bestehen!