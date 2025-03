FPÖ-Regierungsgranden plötzlich Frauenversteher

Der niederösterreichische FPÖ-Politiker Udo Landbauer hat keine Freude mit seinem Titel „Landeshauptfrau-Stellvertreter“: Obwohl Regierungschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) unbestritten eine Frau ist, bezeichnet sich Landbauer in sozialen Medien als „Landeshauptmann-Stv.“. Weibliche Attribute in der Sprache sind ihm generell suspekt: „Wir schieben dem Gender-Wahn einen Riegel vor“, frohlockte er, als Schwarz-Blau in NÖ 2023 geschlechtergerechte Sprache in der Landesverwaltung unter Strafe stellte. „Genderstern, Binnen-I und Co. sind widersinnig“, befand Landbauer.