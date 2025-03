Caritas-Haussammlung gegen Not im Inland läuft

Haussammlung fürs Inland startete Anfang März

Eine von rund 2500 Freiwilligen, die in Salzburg und im Tiroler Unterland gerade an den Türen läuten ist Ulrike Zechner-Kamberger. Sie bittet in Salzburg-Liefering um Hilfe vor der eigenen Haustüre. „Wir sind heuer 26 Sammlerinnen und Sammler. Es waren schon mehr. Heuer besuchen wir in unserem Stadtteil rund 840 Haushalte“, erzählt sie. „Ich mache das gerne, mir ist wichtig, dass wir unsere Leute hier in Liefering und über die Caritas in ganz Salzburg unterstützen können. Wir haben über die Pfarre zum Beispiel den Vinzitisch und den Vinzibus – das könnten wir ohne die Spenden nicht machen. Und die Caritas macht super Arbeit, zum Beispiel in der Hilfe für Jugendliche.“