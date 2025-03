Schüler (12) stieß auf Scooter mit Auto zusammen

Am Donnerstag um 07.45 Uhr fuhr eine 59-Jährige aus Eferding mit ihrem Auto auf der Linzerstraße in Eferding. Ein einheimischer Zwölfjähriger fuhr mit seinem Scooter am Gehsteig in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Linzerstraße bog der 12-Jährige auf den Schutzweg ein und wollte die Fahrbahn zu überqueren.



Rechtwinklige Kollision

Es kam zu einer rechtwinkligen Kollision zwischen dem Auto und dem Scooter. Der 12-Jährige wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzteinsatzteam erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels überstellt. Er hatte vermutlich eine Oberschenkelfraktur erlitten. Ein durchgeführter Alkomattest bei der Autofahrerin verlief negativ.