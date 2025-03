Hoffenheim gegen Heidenheim ab 17.30 Uhr LIVE

Hoffenheim hat Hoffnung! Hoffenheim gelang am letzten Spieltag mit dem 1:0-Sieg in Bochum ein Befreiungsschlag, die TSG vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf acht Punkte. Zuletzt blieb Hoffenheim erstmals unter Christian Ilzer in drei Bundesliga-Spielen in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, ein Remis) – in dieser Saison gab es keine längere Serie für die TSG.