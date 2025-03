„Der Attentäter ist an Klubkollegen vorbeigerast“

„Es war nur noch Blaulicht zu sehen“

Montag war sie in ihrer Wohnung in Mannheim, als eine Freundin einen Screenshot von einer Eilmeldung schickte: „Autofahrer in Menschenmenge gerast“. Gleich darauf hörte sie schon Sirenen: „Meine Wohnung liegt am Weg in die Innenstadt. Auf einmal war nur noch Blaulicht zu sehen. Zehn Minuten lang sind nur Rettungs- und Polizeiautos vorbeigefahren.“ Dann kam über eine Handy-App, die auch vor Naturkatastrophen warnt, die dringende Aufforderung, sich nicht in die Mannheimer Innenstadt zu begeben.