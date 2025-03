„Tatort“ aus Köln: Blick in dunkle Vergangenheit

„Colonius“ führt uns mit Rückblenden immer wieder zurück in die Jugendzeit der Verdächtigen und gibt uns so neue Hinweise auf das Geschehen in der Gegenwart. Wo die Freunde in getrennten Verhörräumen befragt werden und sich in Widersprüche verstricken „Es ist spannend zu sehen, was die Zeit mit den Szene-Leuten von damals gemacht hat. Vor knapp 30 Jahren waren sie eine Clique, haben miteinander gefeiert. Und als sie jetzt im Präsidium wieder aufeinandertreffen, da haben sie sich nichts mehr zu sagen“, so Ballauf-Darsteller Klaus J. Behrendt, der sich an die Zeit vor 30 Jahren gut erinnert – damals kam er selbst zum „Tatort“ nach Köln und war nach dem Dreh oft feiern.