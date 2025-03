„Tatort“ München: Und plötzlich herrscht Krieg

Während der Dreharbeiten wurde auf dem Stützpunkt natürlich weitertrainiert, was einiges an Spontanität und Improvisation erforderte. Der Spannungsbogen ist gut gestrickt, aber man wird das Gefühl nicht los, dass eine reale Aufarbeitung dieses Schauplatzes in Form einer gut recherchierten Dokumentation dem Thema besser zu Gesicht gestanden wäre, als ein diffuses Kriegsspiel in Zeiten der globalen Unsicherheiten. Ambivalent.