„Tatort“ aus Dresden: Eine tödliche Maturafeier

Das Drama, das sich auf vielen Ebenen entfaltet, gehört zu den besseren Fällen aus Dresden. Dabei gibt es aber auch einen Abschied bei den Schauspielern: Karin Hanczewski gibt ihre Rolle als Ermittlerin Karin Gorniak auf eigenen Wunsch auf: „Die Entscheidung zu gehen fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen. Es gab in den neun Jahren so einige sehr schöne Momente und Begegnungen“, so Hanczewski. In ihrer letzten Folge wird auch ein besonderes Augenmerk auf ihre Figur gerichtet. Sie wird auf persönlicher Ebene in den Fall verwickelt: „Diese Nähe erschwert die notwendige Distanz und bringt sie emotional an ihre Grenzen“, erzählt Hanczewski.