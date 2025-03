Feinste Spürnasen auf der Suche nach dem Tod

Man könnte sie für Spaziergänger halten – die vier Hundeführerinnen, die samt ihren vierbeinigen Begleitern am Mittwochvormittag die Felder im Bezirk Neusiedl (Bgld.) durchstreifen. Davon, dass sie das ganz und gar nicht sind, durfte sich die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein überzeugen. Bei den vier eingesetzten Hunden handelt es sich um sogenannte Kadaver-Spürhunde. Ihre Nasen sind speziell auf das Erschnüffeln von toten Lebewesen – seien sie auch noch so klein – ausgebildet. Einer der Hunde verfügt auch über eine Zusatzausbildung in Sachen Gift.