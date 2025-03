Kane: „Meine wichtigsten Bayern-Tore“

„Das war ein echt großer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Kane nach seiner Gala gegen Leverkusen. „Die Hälfte des Jobs ist erledigt.“ Es seien wahrscheinlich seine beiden bisher wichtigsten Tore für die Bayern gewesen, meinte der 31-jährige Engländer. Kane war auf dem Platz fast überall zu finden, traf per Kopf und per Elfmeter. Vom Punkt war er in allen Bewerben zum 30. Mal in Folge erfolgreich. Seinen bisher letzten Elfer hat Kane im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich verschossen.