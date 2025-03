Festspiele klagten erfolglos Kultur-Journalisten

Streitwert in Höhe von 100.000 Euro

Der Festspielfonds und Hinterhäuser hatten Brüggemann ursprünglich sich auf zwei Texte beziehende Abmahnungen mit einem Streitwert in Höhe von 70.000 Euro bzw. 30.000 Euro geschickt. Diese umfassten zehn Punkte. In drei Punkten verpflichtete sich der Kulturjournalist zur Unterlassung, weil auch Fehler passiert seien, wie er zugestand.