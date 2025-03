Duell mit Deutschland am Weg zur Titelverteidigung

„Es ist gut, dass wir wieder zu einer Turnierform zurückfinden, weil es den Fans die Möglichkeit gibt, auch andere Teams zu sehen, an einem verlängerten Wochenende so richtig in den Football-Modus zu kommen und ein Fest zu feiern. Die Turniere in der Vergangenheit – wie etwa WM 2011 und 2014 EM in Österreich – waren richtig leiwande Events. Ich hab schon lange Zähne und möchte so etwas gerne wieder bei uns haben“, schwelgt Verbands-Boss Michael Eschlböck gleichzeitig in Erinnerungen und träumt von der Zukunft. „Und ich hätte ein Spiel gegen Deutschland natürlich lieber in Österreich – und zwar als Finale und nicht als Halbfinale“, schmunzelt er.