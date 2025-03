Mary verzaubert Finnland mit historischen Juwelen

Romantische Schlittenfahrt in Lappland

Doch der Staatsbesuch begann nicht nur mit Glamour – bevor es ins Protokoll ging, gönnten sich die dänischen Royals eine romantische Schlittenfahrt durch das verschneite Lappland in Saariselkä. Ein zauberhafter Start in einen Besuch, der Finnland und Dänemark noch enger verbinden wird.