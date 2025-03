„Frauen müssen nicht alles perfekt an sich finden“

„Ausstrahlung kommt durch Selbstbewusstsein“

„Ich muss mir manchmal anhören, dass ich mich verändert hätte. Na klar habe ich das! Wir werden schließlich alle älter“, erklärte Ahrens. „Aber gleichzeitig beschweren sich diese Menschen auch, wenn man für sein Alter zu jung aussieht. Also, was denn nun? Man kann es anderen oft nicht recht machen. Insofern finde ich, dass Frauen dafür sorgen sollten, dass sie sich selbst gut fühlen. Was andere denken, ist unwichtig - Ausstrahlung kommt durch Selbstbewusstsein.“