„Ziellos!“ Heftige Kritik an ÖFB-Legionär Sabitzer

Sabitzer rückte kurz vor dem Tor auf, ohne seinen Gegenspieler zu erwischen und machte so auch in seinem Rücken Platz für die Lille-Offensive. Dafür kassierte er anschließend von mehreren Medien und Experten heftige Kritik. „Beim Gegentor sprintete er ziellos und übermotiviert nach vorne und machte so in seinem Rücken Platz für die Lille-Angreifer. In der Folge war das nicht mehr zu verteidigen“, lautet etwa das Urteil von „Sport1“ – zudem kassiert er auch die Note 5.