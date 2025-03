2-mal Gold für DJ-Duo aus Niederösterreich

Die nationale Musikszene hat Grund zum Feiern: Darius & Finlay haben mit ihren Hits Gold-Status in Österreich und in Deutschland erreicht! Ihr Megahit „Mein kleines Herz (Bam Bam)“ wurde in Österreich mit Gold ausgezeichnet. Auch ihr legendärer Song „Do It All Night“, der ihren internationalen Durchbruch markierte, erreichte Gold in Deutschland. Ein echter Ritterschlag für die beiden erfolgreichen Musiker! Mit 29 Songs in den Verkaufscharts und über 400 Millionen Streams allein auf Spotify zählen sie zu den absoluten Top-Acts der EDM-Szene.