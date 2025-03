Fastenzeit: Kauz und Esel in der Ursulinenkirche

Über eine steile Treppe gelangt man in die Krypta. Hier entdeckt man Grabtafeln der Ursulinen und einen kleinen Eintrag, den der steirische Künstler Werner Reiterer in die Wand ritzte. Es sind Zahlen: Das Alter des Planeten Erde und dessen vermutetes „Sterbedatum“ in 6 Milliarden Jahren (andere Prognosen sagen 7,6 Milliarden). Fix ist: Die Sonne wird die Erde schlucken, es gibt kein Entkommen!