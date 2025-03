„Wäre auch mein bestes Resultat gewesen, wenn…“

Jetzt wartet die Streif auf Egger und Co.

Vielleicht schon dieses Wochenende: Da ist „Mäggy“ – ebenso wie Michelle Niederwieser, die in Kvitfjell ohne Punkte geblieben war – wieder im Europacup unterwegs. Wie auch Angelina Salzgeber, Junioren-Vizeweltmeisterin Leonie Zegg und Victoria Oliver, die sich gegen einen Start im Slalom der Junioren-WM in Tarvis (It) entschieden hat und stattdessen Super-G-Trainings einlegt, nimmt sie zwei Super-Gs auf der Kitzbühler Streif in Angriff. „Es hört sich schon cool an, dass wir dort fahren. Mal schauen, wie es dann wird“, bleibt die 24-jährige Lecherin aber cool.