Frau lenkte Pkw beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn

Gegen 16.50 Uhr machte sich eine 56-jährige Autolenkerin daran, von der Rheinstraße links in die Vorklostergasse einzubiegen. Zu diesem Zweck ordnete sie sich in die entsprechende Abbiegespur ein und fuhr anschließend bis in die Mitte des Kreuzungsbereichs vor. Fatalerweise lenkte sie bei diesem Manöver ihren Wagen zu weit auf die Gegenfahrbahn – ein 23-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, beide Fahrzeuge krachten frontal gegeneinander.