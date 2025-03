Faschingsscherz? Bagger mitten auf Straße geparkt

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in einem Baustellenbereich in Maria Alm in Salzburg einen Bagger in Betrieb genommen und diesen mitten auf die Fahrbahn gestellt. Ein schlechter Faschingsscherz? Von der Feuerwehr wurde der Bagger jedenfalls entfernt, und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.