Talente in Ossiach: Sogar Noten fliegen umher!

Mit Instrumenten, Fanclub und Schauspielutensilien sind die jungen Musiker angereist. Sogar mit Vogelbekleidung und Federschmuck treten sie in einem vollen Alban Berg Konzertsaal auf. „Wir sind aus dem Käfig ausgebüxt, durch die Heimat geflogen, unser Vogelfänger hat uns wieder eingefangen“, erzählt Johanna. Denn bei der Kategorie „Ensemble Kreativ“ ist auch Schauspiel integriert – so fliegen etwa bei den „Queen of the Kings“ Noten durch den Saal. Jurymitglied Karen Asatrian: „Ich bin total entzückt, wie talentiert und ehrlich Kinder sind. Ihre musikalische Leistung ist grandios!“