10 km Männer-Einzelstart klassisch ab 13 Uhr LIVE

Der in Norwegen lebende Vermeulen hofft auf eine deutliche Steigerung. „Es ist alles möglich von 1 bis 30. Ich bin gut in Form und habe nach wie vor Vertrauen. Wenn ich meinen besten Tag mit den besten Ski erwische, ist alles möglich“, sagte Vermeulen am regnerischen Montag. Das anhaltende Schlechtwetter („Der Spruch, in Trondheim regnet es jeden Tag, hat sich bei mir noch jedes Mal bewahrheitet.“) bedeute eine Riesenherausforderung für das Wachsteam und eine Stresskomponente für die Athleten. Im „sehr mäßig“ verlaufenen Skiathlon habe er aus Eigenverschulden leider eine falsche Klassik-Skiwahl getroffen.