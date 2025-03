Eisstock-Boss sicher: 2030 Aufstieg in den Olymp!

Ein Ausflug ins „Eisstock-Mekka“: So beschreibt Christian Lindner, Präsident des Eisstock-Weltverbandes IFI („International Federation Icestocksport“) mit Sitz in der Schweiz die Steiermark. Ein Ritterschlag. Der Eisstocksport wird ja auf allen vier Kontinenten betrieben – und derzeit gehören 46 Verbände der IFI an. „Aber nur in der Steiermark, in Oberösterreich oder in Niederbayern wird Eisstocksport gelebt und gefühlt von jedem dritten Menschen praktiziert!“, schwärmt der Deutsche nach dem Weltverbands-Meeting, das vor dem Start der WM in Kapfenberg abgehalten wurde.