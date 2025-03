Med Uni: Grazer Herzchirurgie hat einen neuen Chef

Tumor-Immunologin übernimmt Hämatologie

Annkristin Heine, die die Klinischen Abteilung für Hämatologie übernimmt, wurde 1979 in Hannover geboren und absolvierte ihr Studium an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Internationale Erfahrungen sammelte sie an der Mount Sinai School of Medicine in New York sowie am Krebszentrum Bergonié in Bordeaux. Seit 2024 war sie Prodekanin für Internationales und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn.