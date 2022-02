Klinik-Mörder Niels H.: Grazer Arzt vor Gericht

Turbulent endete für den angeklagten Mediziner auch seine Karriere am LKH Graz: Nach einer Serie von Komplikationen wurde er 2019 als Leiter der Herzchirurgie entlassen; in Folge versuchte er per Klage seine Wiedereinstellung zu erwirken. Letztlich sei man sich über die Entlassung einig gewesen, alle Verfahren in diesem Zusammenhang seien eingestellt worden, heißt es seitens der KAGES auf Nachfrage der „Krone“.