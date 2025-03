Fazokas verlängert bei Schweizer Top-Team

Noemi Ryhner, Annika Fazokas und Nadine Hofstetter starten in acht Tagen mit dem EVZ Women’s Team in die Playoffs. Dank dem zweiten Platz in der Regular Season haben sich die Zugerinnen die direkte Qualifikation für den Halbfinal gesichert. Auf wen sie ab Samstag, 8. März in der Best-of-5-Serie treffen werden, entscheidet sich in den Play-Ins zwischen dem HC Davos und Fribourg Gottéron sowie dem HC Ambrì-Piotta und den ZSC Lions.