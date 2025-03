Bergheim fehlte nicht viel zur Überraschung

Nichts wurde es aus der Sensation beim Serienmeister. Bergheims Damen schlugen sich in der Frauen-Bundesliga bei St. Pölten wacker, verloren am Ende dennoch 2:4. Das Spiel hatte munter begonnen. Die Stroblerin Sophie Hillebrand brachte die Niederösterreicher nach zehn Minuten per Freistoß in Führung. Tina Krassnig glich in der Folge zum 1:1 und später auch zum 2:2 aus. Nach etwas mehr als einer Stunde bewies St. Pölten seine Klasse, legte noch zwei Tore nach. Bergheim liegt damit in der Tabelle auf Rang sieben, St. Pölten führt.