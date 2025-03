Nostalgie-Fans stürmen kleines Skigebiet in Embach

Kleine Skigebiete zittern vielerorts um ihre Zukunft, nicht so der Hörndllift in Embach: Bei der 3. Nostalgie-Meisterschaft am Samstag wurden perfekte Pistenbedingungen geboten. Hannes Eder, Mitorganisator und von der „Krone“ im Vorjahr zum Herzensmenschen gekürt: „Die Stimmung war perfekt.“