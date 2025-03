KAC-Cracks mit Vokuhila gegen Südtirols Raubritter

Jetzt geht´s in der ICE-Liga rund! KAC bittet am Sonntag zum Viertelfinalstart daheim Pustertal zum Tanz. Beide Teams sind keine Kinder von Traurigkeit – modisch haben die Rotjacken definitiv die Nase vorn. VSV muss nach Bozen. Die Adler sind bislang in den Play-offs erst zweimal auf die Südtiroler geprallt – beide Male fiel man raus. Heuer soll die Revanche her.