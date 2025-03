30 Stunden Aufbau für rauschende Partynacht

In rund 30 Stunden Aufbau verwandelt ein Team von 20 Personen das Design Center bis Montag in eine coole Party-Location – inklusive Forsthaus, Biergarten, Ständen zum Nageln, Bierkrugstemmen und Schießen. „Im großen Saal findet die Modenschau und danach die Party statt. Moderne Licht- und Videotechnik sorgen für das richtige Ambiente“, so Event-Profi Dieter Recknagl. Bäume für das richtige Wilderer-Gefühl, 15 verschiedene Tiere im Trachtenoutfit, mehr als 800 Laufmeter Schwartenholz – „das Design Center wird am Rosenmontag in eine echte Almlandschaft verwandelt“, freut sich auch Hausherr Thomas Ziegler auf den Neustart.