Kräuterhexlein Uschi als Naturpark-Guide

„Unser Naturpark ist einer der ersten in ganz Österreich, der so etwas für seine Gäste anbietet“, erzählt Uschi Zezelitsch. Zwei Jahre lang hat sie an den Texten gefeilt. „Das hat riesigen Spaß gemacht“, gesteht sie ein. „Es war eine wunderbare Aufgabe, die seltenen Pflanzen, Tiere und anderen Besonderheiten meines Naturparks in Texten und in Videos in Szene zu setzen.“ Bis dann Mitte März die Frühlingsabenteuer online gehen, kann man mit ihr entlang des Eulenwegs, rund um die Teichwiesen über die Ureinwohner Moos und Flechten erfahren, sie zeigt einen Lese-Stein, macht den Besuchern Knospen und Kätzchen schmackhaft und zeigt, wie bunt der Winter im Naturpark ist.