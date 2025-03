Wieso nicht Nonne werden und ins Kloster gehen?

Probewoche im Kloster

Auch Julia Binder war vom TheoTag und den Angeboten positiv überrascht: „Ich habe den Bereich Ordensleben gewählt. Wir haben mit einer Nonne, einem Abt und zwei Brüdern gesprochen. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich ein komplett anderes Bild von dem. Ich dachte, das wäre eine geschlossene Gesellschaft, in der alle den ganzen Tag schweigen und beten und sehr fromm sind. Aber das ist gar nicht so. Die Nonnen und Brüder leben wie eine Art Familie, machen auch gemeinsam Urlaub. Das finde ich spannend, und ich möchte eine Probewoche in einem Kloster ausprobieren. Diese alternative Lebensform, weg von dem stressigen Alltag, kann auch glücklich machen.“