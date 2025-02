Aus und vorbei! Caps verpassen das Viertelfinale

Für die Vienna Capitals ist die Saison beendet! Im Entscheidungsspiel im Pre-Playoff gegen Fehervar kassierten die Wiener am Freitagabend auswärts ein 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). Die Ungarn schafften im „Best Of Three“ damit den zweiten Sieg und buchten den letzten Platz im Viertelfinale der ICE Hockey League. Das Playoff startet am Sonntag.