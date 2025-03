David Scheid: „Satire war immer schon anecken“

Apropos „Tagespresse“: Soll, darf oder muss man sich als Person des öffentlichen Lebens politisch äußern?

Man darf, man muss nicht. Und ob man es soll oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber wenn man eine gewisse Reichweite hat, dann bin ich schon auch dafür, dass man auf Dinge wie Ungerechtigkeiten oder Ungereimtheiten aufmerksam macht. Also Satire war ja immer schon anecken. Es gibt Comedy, Kabarett, die Spaßecke eben und es gibt die Satire. Und das ist jetzt nicht so, dass ich nur politische Satire machen will, das ist relativ trocken und geht einem, oder besser gesagt mir, auch sehr nahe und stresst mich und ist mir sehr unangenehm. Aber ich mache es trotzdem, weil es sich so anfühlt, als müsste ich da was drüber sagen. Und es bietet sich auch sehr an, muss man sagen. Weil es rennt sehr viel schief, und zwar in so eigenartigen Bahnen, in so komischen Bahnen, dass es einfach schon oft lustig ist, wenn es nicht so traurig wäre.